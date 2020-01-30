وزير الخارجية يستعرض مع سفير أمريكا لدى المملكة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه في ديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.