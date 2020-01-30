"الكيميائية": تعيين ثامر المهيد رئيسا تنفيذيا للشركة

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة بأنه تم تعيين ثامر بن محمد بن مقحم المهيد رئيسا تنفيذيا للمجموعة ابتداء من تاريخ 02-02-2020، مع محمد بن سعود البدر عضوا منتدباً للشركة.