"مجموعة فتيحي" تعقد صفقة مع المركز الطبي الدولي بقيمة 1.4 مليون ريال

أعلنت مجموعة فتيحي القابضة اليوم عن إتمام بيع بضاعة إلى المركز الطبي الدولي بقيمة 1,445,984 ريال سعودي نقداً، ودون شروط خاصة، كما قالت الشركة بأن الأثر المالي لهذه الصفقة سوف يظهر على النتائج المالية للربع الأول من العام المالي 2020. كما ستتم المصادقة على هذه الصفقة خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة لمجموعة فتيحي القابضة.
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