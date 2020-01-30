"الخبير ريت": توزيع 13.2 مليون ريال أرباح على مالكي وحدات الصندوق

وزعت شركة الخبير المالية أرباح نقدية بقيمة 13.2 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق الخبير ريت عن الفترة من 01 أكتوبر 2019 الى 31 ديسمبر 2019، حيث بلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 66442386 وحده.

كما أعلنت الشركة بأن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 16-02-2020، حيث سيكون تاريخ دفع التوزيعات خلال 30 يوما من تاريخ الاستحقاق.