الأسهم السعودية تغلق جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع وتستعيد مستوى 8200 نقطة



أغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع بدعم من اداء القطاع البنكي والذي ارتفع بأكثر من 1.4 في المائة، حيث استعاد المؤشر العام مستوى 8200 نقطة.

وارتفع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 0.75 في المائة أو ما يعادل نحو 61 نقطة ليغلق عند مستوى 8246 نقطة، ويأتي ذلك بدعم قطاع البنوك بشكل رئيسي ثم قطاع الاتصالات.

وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 3.7 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 145.7 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 156.1 ألف صفقة.

في حين أغلق تراجع كل من أسهم شركة "جرير" وكذلك "البحري" بنحو 1 في المائة وذلك بعد إعلان نتئاج أعمالهم للعام 2019، حيث حققت جرير نمو بصافي أرباحها بنحو 2.6 في المائة عند 984.7 مليون ريال، في حين قفزت أرباح البحري بنحو 28.9 في المائة إلى 620.7 مليون ريال.

وتصدرت أسهم شركة ساب تكافل المكاسب حيث ارتفعت بنحو 4.6 في المائة ، فيما ارتفع أسهم بنك سامبا بنحو 4.4 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 118 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 61 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم مجموعة الحكير الخسائر بنحو 4.3 في المائة، ونحو 3.7 في المائة من التراجعات لأسهم شركة الزامل للصناعة.

وكان سوق نمو قد ارتفعت بنهاية تعاملات اليوم بنحو 1.2 في المائة، وبتداولات بسيطة عند 4.8 مليون ريال وذلك عبر تداول 125.8 ألف سهم.