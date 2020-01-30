ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة جرير للتسويق إلى 984.7 مليون ريال خلال العام 2019م مقابل 960 مليون ريال خلال العام قبل السابق بنسبة 3%.
وبلغ الربح التشغيلي 1.07 مليار ريال خلال العام الماضي، مقابل 978 مليون ريال خلال العام قبل الماضي بنمو 9.5%.
بينما بلغ إجمالي الربح 1.27 مليار ريال خلال العام السابق، مقابل 1.11 مليار ريال خلال العام قبل السابق بزيادة 14%.
وبلغت ربحية السهم بالريال 8.21 ريال خلال العام الماضي، ومقابل 8 ريال خلال العام قبل السابق.
ارتفاع أرباح "جرير" إلى 984.7 مليون ريال خلال 2019
ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة جرير للتسويق إلى 984.7 مليون ريال خلال العام 2019م مقابل 960 مليون ريال خلال العام قبل السابق بنسبة 3%.
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