"تسلا" تحقق نتائج أفضل من المتوقع في الربع الأخير

أنهت شركة "تسلا" الأمريكية لإنتاج السيارات العام بنتائج أفضل من المتوقع.
وذكرت تسلا في بيان أن صافي الدخل في الربع الأخير تراجع بمقدار الربع ليصل إلى 105 ملايين دولار، مقارنة بالعام نفسه من العام السابق.
ومع ذلك، كان المحللون يتوقعون نتائج أسوأ.
كما تجاوزت إيرادات تسلا التوقعات، حيث ارتفعت بنسبة 2% إلى 7.4 مليون دولار.
وبسبب ارتفاع تكاليف الاستثمار والتوسع، لا تزال الشركة تتكبد خسائر بلغت 862 مليون دولار للعام بأكمله. وجاءت تلك الخسائر أقل من العام السابق، عندما بلغت 976 مليون دولار.
وتتوقع تسلا أيضا بيع أكثر من 500 ألف سيارة كهربائية هذا العام.
وبالمقارنة، باعت الشركة حوالي 367500 سيارة عام 2019 ، وبعد الإعلان، ارتفع سهم الشركة بأكثر من 6%.
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