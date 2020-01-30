ممثلو ادعاء يابانيون يصدرون مذكرة اعتقال بحق كارلوس غصن

قالت وكالة كيودو للأنباء إن ممثلي ادعاء في العاصمة اليابانية طوكيو أصدروا اليوم الخميس مذكرة اعتقال بحق كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق بسبب خروجه من اليابان بطريقة غير قانونية.
وأضافت أن الادعاء أصدر أيضا مذكرة اعتقال بحق جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية وشخص آخر للاشتباه بأنهما ساعدا على تهريب غصن إلى خارج اليابان.
وفر غصن من اليابان إلى لبنان، الذي قضى فيه طفولته، أثناء انتظاره لمحاكمة في اتهامات تشمل عدم الإفصاح عن راتبه بالكامل وخيانة الأمانة وإساءة استغلال أموال الشركة. وينفي غصن كل الاتهامات.
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