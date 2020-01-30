نيوزيلندا بصدد إجلاء رعاياها من ووهان الصينية بسبب "كورونا"

ذكر وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز أن حكومة بلاده بصدد إرسال طائرة لإعادة رعاياها العالقين في معقل تفشي فيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية.
وستقوم الطائرة بنقل نحو 300 راكب من ووهان إلى نيوزيلندا مباشرة.
وقال وزير الصحة ديفيد كلارك لوسائل إعلام إن الحكومة لا تزال تعمل على خطط لوضع العائدين من ووهان قيد الحجر الصحي. ويوجد حاليا 53 نيوزيلنديا مسجلين في ووهان.
وأكد كلارك عدم وجود أي حالة إصابة بالفيروس في نيوزيلندا.
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