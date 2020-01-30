مؤسس المركز العالمي للتنافسية لـ"الاقتصادية": تأثير «كورونا» في الاقتصاد الدولي مجهول

قـــــــــــــال لـ"الاقتـــــصادية" البروفيسور ستيفان جاريللي؛ مؤسس المركز العالمي للتنافسية والرئيس السابق للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، إنه لا أحد يعلم حتى الآن حجم تأثير انتشار فيروس كورنا الجديد في الاقتصاد العالمي، لكنه أوضح أنه من الجيد أن الدول تعلمت من الدروس السابقة سواء بالإعلان أو إجراءات العزل.

وأوضح جاريللي، على هامش محاضرة " نظرة على التنافسية العالمية وأثرها في السعودية في 2020" ضمن فعالية "حديث التنافسية" التي نظمها المركز الوطني للتنافسية في الرياض، أمس، أن السعودية تتميز بوجود مساحات أراض وطاقة وهو ما يعطيها مزايا أكثر في قدرتها على التنافسية، داعيا إلى إيجاد قيمة مضافة للرقمنة.

وأشار إلى أن التوقعات الإيجابية المحيطة برؤية المملكة 2030 وخطوات تمكين المرأة الذي شهدته المملكة أخيرا، فرصة جيدة للمملكة لتعزيز التنافسية والازدهار الاقتصادي.

ودعا مؤسس المركز العالمي للتنافسية الشركات إلى البدء بتبني أنظمة عمل تتيح للسيدات المشاركة في القوة العاملة كتوفير حاضنات أو نظام ساعات عمل مرنة، لتفادي مشكلة وجود كثير من السيدات ذوات الكفاءة لا يشاركن في سوق العمل، ما يؤثر في النمو الاقتصادي أو معدلات التنافسية.

ونوه إلى أن هناك فرقا بين التنافسية والمنافسة، فالتنافسية تكون على مستوى الدول والمنافسة على مستوى الشركات، قائلا إن التنافسية تتيح توفير قيمة مضافة والتوجه للعالمية، فكلما أتيحت التنافسية أصبح المجال متاحا للابتكار وللقيمة المضافة.

وتابع أنه في كل مرة يأتي فيها للرياض يشعر بأنه في مدينة جديدة نظرا للتغيرات الكبيرة التي تشهدها، مضيفا "المملكة بحاجة إلى دعم البنية التحتية وتطوير الأنظمة اللوجيستية لتعزيز قدرتها على التنافسية".

وفيما يتعلق بطريقة قياس الناتج المحلي الإجمالي حاليا والتضخم، قال إنه توجد الآن طرق حديثة باستخدام الأقمار الصناعية والجوالات للوصول لقياس أكثر دقة على اقتصاد الدولة ومعدلات التضخم فيها.

ونوه إلى أن المنافسة دائما تأتي من المكان الذي لا تتوقعه، فشركة أبل أصبحت العام الماضي أكبر منتج للساعات بنحو 25 مليون ساعة، مقابل سويسرا بنحو 24 مليون ساعة فقط، وهو ما لم يكن يتخيله أحد أن تنافس "أبل" الساعات السويسرية الشهيرة.

وأوضح أن التنافسية ترتكز على التكنولوجيا الجديدة التي تتضمن أربعة محاور هي الأتمتة والتواصل والمشاركة والموقع، وعدّ أن أكبر الشركات هي التي تنافس في هذه العوامل.

وأشار إلى أن مفهوم البيع اختلف حاليا عن السابق، ففي السابق كان بيع بضائع مقابل المال، الآن أصبحت المعلومات بديلا عن الأموال ويمكن أن يتم بيع استخدام المنتج فقط لا المنتج ذاته.

وبين أن الدول إذا رغبت في الاستقلال في التقنية فهي مضطرة إلى استثمار 200 مليار دولار في قطاع التقنية، مضيفا أن دعم الشركات الناشئة يتطلب إقرار أنظمة تتقبل الخسائر وإقامة علاقات جدية مع الجامعات والوزارات لمساعدة الشركات الناشئة على مواجهة التحديات المستقبلية.

ويأتي تنظيم الفعالية بهدف تمكين قادة الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية للتنافسية وأهدافها الجديدة في 2020 وأثرها في بيئة الأعمال، إضافة إلى مناقشة ممكنات المملكة لتعزيز التنافسية بما يعمل على تحقيق مستهدفات "رؤية 2030".

وتناولت الفعالية مجموعة من الموضوعات تضمنت القواعد الجديدة للقدرة التنافسية العالمية في عام 2020، البيئة الاقتصادية والتجارية على القدرة التنافسية للدول والمؤسسات، وإدارة الكفاءات وتطوير المهارات.

ويعد البروفيسور جاريللي رائد نظرية التنافسية العالمية ومؤسس المركز العالمي للتنافسية وناشر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية وأستاذ فخري للتنافسية العالمية في كلية إدارة الأعمال في المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD وجامعة لوزان في سويسرا.

يذكر أن المملكة تقدمت في أربعة تقارير عالمية خلال الفترة الماضية صادرة عن مؤسسات دولية مرموقة، كما صنفت مجموعة البنك الدولي المملكة، أكثر الدول إصلاحا من بين 190 دولة حول العالم في تقريرين عالميين.