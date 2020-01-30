انطلاق حملات تفتيشية على أسواق جدة التجارية .. الأحد المقبل

من المقرر انطلاق الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية في مدينة جدة الأحد المقبل، التي ستبدأ من جدة الجديدة وذهبان بـ23 مراقبا، 15 مرقبا في جدة الجديدة وثمانية مراقبين في ذهبان، فيما سيتم العمل تدريجيا على مدار العام لتغطية 19 بلدية في جدة، وفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" برنامج "إجادة" للرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية. وأوضح يوسف الربيعان مدير التشغيل في برنامج "إجادة"، خلال لقاء تعريفي في غرفة جدة، أمس، أنه سيعقد على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة في جدة لقاءات توعوية وتثقيفية لأصحاب المنشآت، بعد أن خضع المراقبون والمفتشون لدورات تأهيلية وتدريبية عالية المستوى. وأوضح الربيعان، أن البرنامج يدرس الآن أفضل الممارسات العالمية للاشتراطات، ودراسة وتحليل للاشتراطات المعمول بها للوزارة، وسط مساع لتطوير الاشتراطات لتكون مواكبة للمعايير العالمية، واستهداف منع ازدواجية المراقبين ومنع الاجتهادات الفردية.

وأشار الربيعة إلى أن المراقب يرصد الملاحظات وليس هو من يقرر المخالفة، حيث يقوم بالتصوير اللحظي، ولا يمكن له بعد انتهاء الزيارة تحميل الصور، فالنظام يرصد الصور اللحظية في الوقت ذاته، ويوضح المراقب لصاحب المنشأة أو من ينوب عنه الملاحظات والأخطاء قبل نهاية الزيارة. وأردف أن 90 في المائة من عمل "إجادة" إلكتروني.