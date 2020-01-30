الرئيس التنفيذي لـ«سابك»: نتائجنا إيجابية عند استبعاد مخصصات «ابن رشد» .. ولن نتخارج منها

قال يوسف بن عبدالله البنيان؛ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إن نتائج الشركة إيجابية لو استبعدنا مخصصات "ابن رشد" ومخصصات أخرى.

جاء ذلك في رده على سؤال لـ"الاقتصادية" خلال مؤتمر صحافي لإعلان النتائج المالية للربع الرابع من 2019، إذ حققت الشركة أرباحا سنوية بقيمة 5.63 مليار ريال مسجلة تراجعا نسبته 73.8 في المائة.

وأكد البنيان أن "سابك" لن تخرج من شركة ابن رشد، مؤكدا أهمية استمرارها في دورها في السوق المحلية وتطوير الصناعة الوطنية، متوقعا أن تكون عاملا إيجابيا وفاعلا في نتائج سابك عام 2020.

وأشار إلى أن منتج الشركة مهم جدا في السوق المحلية ويدخل في تصنيع مواد أساسية تستخدم لتزويد المصنعين بمواد تغليف المياه والعصائر والألبان، حيث تعد المورد الرئيس للسوق المحلية من هذا المنتج.

وذكر أن "سابك" عملت على إعادة هيكلة "ابن رشد" منذ عام 2016 تدريجيا إلى أن وصلت إلى الربع الرابع 2019، حيث تم أخذ مخصصات لـ"ابن رشد" ما سيكون له نتائج إيجابية في الشركة.

وأوضح البنيان، أن شركة "سابك" تسعى دائما إلى تحقيق ثلاثة أشياء مهمة، وهي: ملكية المصانع، وتقليل التكاليف، وتطبيق سياسة النمو في المشاريع، لافتا إلى وجود مشروع مع "إكسون موبيل" ومشروع تحت الدراسة ومشروع في إفريقيا وآخر في الصين.

وأكد أن "سابك" لديها استراتيجية واضحة ومهمة في النمو بهدف تقليل التكاليف وتحقيق عوائد استثمارية، وزيادة البنية التحتية، كما أن الشركة لديها 150 منتجا، وتعيد هيكلة منتجاتها لتكون متخصصة لتعطي الشركة ميزة تنافسية.

وأوضح يوسف البنيان، أن صناعة البتروكيماويات في عام 2019م تأثرت سلبا بالزيادات الجديدة في سعة المعروض من المنتجات الرئيسة، والمعدل البطيء للنمو العالمي مقارنة بعام 2018، مؤكدا أن التركيز القوي على ضبط التكاليف وسلامة العمليات وموثوقيتها كان له دور كبير في تخفيف هذه السلبيات، حيث انعكس ذلك في انخفاض تكلفة المبيعات والمصروفات الإدارية والعامة 5 في المائة في 2019 مقارنة بعام 2018.

وقال، "نتفهم في (سابك) طبيعة الدورات الاقتصادية للصناعة والتحديات التي تواجهها، لذلك أعددنا استراتيجية طموحة للنمو المتوازن طويل الأمد توفر لنا المرونة اللازمة للتعامل مع هذه الظروف الصعبة".

وأفاد البنيان بأن هناك تركيزا قويا وواضحا على عوائد المساهمين، فرغم انخفاض الأرباح في النصف الثاني من عام 2019، أعلن مجلس إدارة "سابك" توزيع أرباح قدرها 2.2 ريال لكل سهم للنصف الثاني على غرار النصف الأول من العام نفسه، مؤكدا مواصلة اعتماد توزيع الأرباح على سياسات رأسمالية منضبطة، وميزانية عامة قوية.

وتناول البنيان الإنجازات المهمة التي حققتها الشركة في الربع الأخير من العام الماضي، على رأسها اتفاقية شراء الأسهم المعلنة أخيرا، التي سترفع حصتها في شركة سافكو التابعة لها إلى 50.1 في المائة، في حين تستحوذ الأخيرة على "شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية" (سانك). ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة تحقيق استراتيجية نمو المغذيات الزراعية، وتعزيز الكفاية، وتوطيد العلاقات مع الزبائن.

وذكر أن "سابك" زادت من إنتاجها 1 في المائة في الربع الرابع من 2019، كما نجحت في تخفيض التكاليف الإدارية 5 في المائة سنويا.

وقال ردا على سؤال حول تأثير فيروس كورونا في الصين، إنه من المبكر للغاية تحديد أثر انتشار فيروس كورونا الصيني في الطلب، ولم يتم تعليق السفر إلى الصين، أو تتخذ أي تدابير أخرى بسبب الفيروس، لكنه توقع مزيدا من التباطؤ في الطلب هذا العام في ظل تراجع النمو الاقتصادي العالمي.

وفيما يتعلق بـ"أرامكو"، أكد أن سابك تتطلع إلى أن تكون الشركة شريكا كبيرا فيها، لأن ذلك سيفضي إلى عائد إيجابي وجاذب لمساهمي "سابك"، وقال "نحن متحفزون للصفقة بشكل كبير، وسيكون لها دور إيجابي من ناحية النمو ومن ناحية تعظيم موقع سابك على الخريطة العالمية". وبلغت إيرادات الشركة في الربع الرابع من 2019 نحو 32.81 مليار ريال مقارنة بإجمالي 33.69 مليار ريال في الربع السابق، فيما بلغ صافي الخسارة للربع الرابع 720 مليون ريال بانخفاض على أساس ربعي.

وأعادت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، إضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد بقيمة 2.8 مليار ريال بلغت حصة سابك منها 1.3 مليار ريال وفي قيمة الاستثمار في شركة (Clariant AG) بقيمة 1.5 مليار ريال. وأرجعت الشركة تسجيل خسائر خلال الربع الرابع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات إضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد بقيمة 2.8 مليار ريال بلغت حصة سابك منها 1.3 مليار ريال.