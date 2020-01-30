«الجمارك»: 3 فرق لتدقيق بيانات الشركات الكبرى في «الشرقية»

كشفت هيئة الجمارك السعودية عن ثلاث فرق ميدانية تقوم بزيارات للشركات الكبرى في المنطقة الشرقية، لتدقيق بياناتها المالية والجمركية، ولن تستفيد هذه الشركات من مميزات مبادرة التصحيح الذاتي للبيانات الجمركية التي أطلقتها مطلع العام الجاري بعد مراجعة بياناتها.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور مازن الزامل وكيل الهيئة للإيرادات في الجمارك السعودية، "إن الشركات التي ستتم زيارتها في الشرقية - لم يفصح عن عددها - تم رصد أسمائها وبياناتها من قبل الجمارك وأصدرت إشعارات بالزيارة لها، وطلب منها تجهيز البيانات والمعلومات المتعلقة بها لتقديمها إلى الفرق الميدانية.
وأشار إلى أن الشركات التي لم تسجل في مبادرة التصحيح الذاتي قبل 30 حزيران (يونيو) المقبل، قد تترتب عليها عقوبات وغرامات مالية، وتفقد حوافز كان يمكن الاستفادة منها في حال تقدمت بطلب التصحيح الذاتي، لافتا إلى أن هناك تفاعلا إيجابيا من عدد من الشركات مع المبادرة.
وأوضح أن المبادرة، عبارة عن فحص منظم للنظم التجارية وعقود البيع والسجلات المالية وغير المالية وغيرها من الأصول، وتعد وسيلة لقياس وتحسين الامتثال للمتطلبات النظامية بهدف تسهيل عمليات الفسح والتجارة، مبينا أن الامتثال يوجد بيئة تنافسية، ويحقق الإيرادات المستحقة نظاميا للدولة، ويعزز مبدأ الشفافية والمشاركة مع قطاع الأعمال والمستثمرين، ويرفع مستوى الالتزام الضريبي، وتيسير مهام ممارسة أعمال الشركات والمستوردين.
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