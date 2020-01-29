"أيكيا" تغلق نصف متاجرها في الصين كإجراء وقائي من كورونا

أعلنت شركة أيكيا السويدية العملاقة الأربعاء عن إغلاق نصف متاجرها الثلاثين في الصين حتى اشعار آخر، وذلك في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الشركة في بيان لفرانس برس أنها "ستغلق نصف متاجرها تقريباً في الصين القارية، موقتاً وحتى إشعار آخر، ابتداء من 29 يناير".
وكانت ايكيا أعلنت الأسبوع الماضي إغلاق متجرها الوحيد في ووهان بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في ديسمبر 2019.
وطلبت الشركة من موظفيها، الذين يبلغ عددهم الإجمالي في الصين 14 ألف شخص، "البقاء في بيوتهم، مع الاحتفاظ بحقهم الحصول على أجورهم كاملة".
وأودى الفيروس بحياة 132 شخصاً في الصين، وأصاب 6 آلاف شخص، وفق آخر حصيلة.
والعدد الأكبر من الإصابات ظهر في الصين، لكن الفيروس طال 15 دولة أخرى بينها فرنسا وألمانيا.
ويخشى أن تؤثر هذه الأزمة الصحية سلباً على الاقتصاد العالمي، مع إلغاء رحلات جوية عديدة إلى الصين، ووقف أنشطة صناعية وتجارية وسياحية فيها.
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