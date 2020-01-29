مزارع التبغ في زيمبابوي

مزارعون في زيمبابوي ينقلون أوراق التبغ الطازجة إلى المصانع لتجفيفها، وأنتجت البلاد نحو 252 مليون كلغ في 2019 ، وسط مخاوف من أن محصول 2020 قد يتأثر بالجفاف . (EPA)
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