"تهامة" تدعو مساهميها للتصويت على زيادة رأس مال الشركة إلى 175 مليون ريال

دعا مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقده فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاربعاء 19 فبراير وذلك بمقر الشركة بالرياض حي المحمدية وذلك للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بقيمة 100 مليون ريال ليرتفع رأس مال الشركة من 75 مليون ريال إلى 175 مليون ريال.

وأوضحت الشركة سبب زيادة رأس المال هو دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وأن طريقة زيادة رأس المال ستكون طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد 10 ملايين سهم عادي.

كما أوضحت "تهامه" أنه سيتم خلال الاجتماع التصويت على تعديل عدد من مواد النظام الأساس للشركة وهي (7 و 8 و 30 و 42 و 47).