أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع 1.9%.. أسرع وتيرة منذ نوفمبر 2018

أظهرت بيانات اليوم أن أسعار المنازل ارتفعت في يناير بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2018، ما يعزز مؤشرات على تحسن متواضع في سوق الإسكان وثقة أكبر في الاقتصاد عموما منذ انتخابات ديسمبر.

وقالت جمعية التشييد نيشن وايد إن أسعار المنازل ارتفعت 1.9 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 1.4 بالمئة في ديسمبر، متجاوزة جميع التوقعات في استطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته رويترز، فيما وصفته "بتحسن متواضع".

وارتفعت أسعار المنازل في شهر يناير وحده 0.5 بالمئة على أساس شهري من 0.1 بالمئة في ديسمبر وهو أعلى من متوسط التوقعات بزيادة 0.3 بالمئة.