الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع طفيف.. و"سابك" تتراجع 1.9% بعد إعلان نتائجها

أغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم على إرتفاع طفيف وذلك بعدما تراجعت لست جلسات متتالية، وياتي الارتفاع رغم ضغط أسهم "سابك" والتي تراجعت بنحو 1.9 في المائة بعد إعلان نتائج أعمالها والتي تراجعت بنحو 73.8 في المائة محققه 5.6 مليار ريال.

وارتفع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 0.2 في المائة أو ما يعادل نحو 19 نقطة ليغلق عند مستوى 8185 نقطة، ويأتي ذلك بعد توازن الدعم مابين قطاع البنوك وكذلك أرامكو والضغط من قبل أسهم سابك وكذلك اس تي سي.

وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 3.7 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 143 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 154.9 ألف صفقة.

في حين أغلق سهم "سابك" عند 87.2 ريال، وهو أدنى مستوى في نحو 3 أشهر، وبتداولات مكثفه بلغت نحو 3.6 مليون سهم وبقيمة بلغت 317 مليون ريال.

وتصدرت أسهم متلايف و ميد غلف المكاسب حيث ارتفعت بالنسبة العليا ، فيما ارتفع أسهم شركة عطاء بنحو 5.1 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 124 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 57 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وارتفعت أسهم البنك الأهلي باكثر من 1.5 في المائة، وذلك بعدما اعلنت الشركة عن نمو أرباحها بأكثر من 18 في المائة للعام المالي 2019، فيما ارتفع سهم الكهرباء بنحو 0.9 في المائة بدعم من إعلان النتائج .

وتصدرت أسهم اسمنت الجنوبية الخسائر بنحو 3.2 في المائة، ونحو 2.9 في المائة من التراجعات لأسهم شركة الكابلات.

وكان سوق نمو قد تراجع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 0.36 في المائة لتواصل التراجع وللجلسة الثالثة على التوالي، وبتداولات بلغت نحو 12.8 مليون ريال وذلك عبر تداول 291.3 ألف سهم.