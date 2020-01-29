"صافولا" تربح 475 مليون ريال خلال العام المالي 2019

أعلنت مجموعة صافولا عن النتائج المالية السنوية التقديرية للفترة المنتهية في 31-12-2019 (12 شهرا) حيث حققت صافي ربح بلغ 475 مليون ريال مقارنة بالعام المالي 2018 والذي بلغ فيه صافي الخسارة 520 مليون ريال

ويعود سبب تحقيق صافي الربح للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م إلى مبلغ وقدره 475.6 مليون ريال مقارنة مع صافي الخسارة التي تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من العام السابق والبالغة 520.4 مليون ريال إلى ما يلي :

- ارتفاع إجمالي الربح بسبب ارتفاع المبيعات وهوامش الربحية.

- ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة.

-انخفاض المصاريف التشغيلية بسبب الإنخفاض الملحوظ في خسائر الهبوط في القيمة .

- تم تسجيل مصاريف استثنائية خلال فترة المقارنة والمتعلقة بشركة تابعة لشركة شقيقة .

-عكس مخصص الزكاة والضرائب والمتعلق بتقييمات الأعوام السابقة للشركات التابعة.

وقد تم تحقيق صافي ربح السنة على الرغم من الزيادة في صافي تكلفة التمويل الناتجة بشكل أساس عن اعتماد معيار التأجير الجديد (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16) المطبق خلال عام 2019م ، والذي تم تعويضه جزئيا من خلال انخفاض خسائر صرف العملات الأجنبية.

فضلا عن تحقيق صافي الربح الموضح أعلاه، فإن إجمالي الدخل الشامل المحقق للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م مقارنة مع إجمالي الخسارة الشاملة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، يعزى إلى ما يلي:

-الانخفاض الكبير في خسائر صرف العملات الأجنبية المتعلقة بالشركات التابعة للمجموعة خارج السعودية.

-الزيادة الناتجة عن تغير القيمة العادلة في "استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر".

-المكاسب الاكتوارية المتعلقة بإعادة قياس وتقييم استحقاقات خطة المنافع المحددة.

وقد تم تسجيل الزيادة في إجمالي الدخل الشامل على الرغم من الانخفاض في حصة الإيرادات الشاملة الأخرى المتعلقة بـ "الاستثمارات في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية ".