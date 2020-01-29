"دور للضيافة" تربح 53 مليون ريال خلال 2019 بانخفاض 7 %

أعلنت شركة دور للضيافة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-12-2019 (12 شهرا) حيث حققت صافي ربح بلغ 53 مليون ريال بانخفاض 7% عن العام المالي 2018.

وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات إلا أن صافي الربح قد انخفض خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الإيرادات نظراً لاحتساب مصاريف ما قبل الافتتاح ومصاريف تشغيل واستهلاكات المشاريع التي تم دخولها للتشغيل.

وتأثر الربح بتطبيق الشركة معيار المحاسبة الدولي (16) اعتبارا من بداية 2019 بمبلغ (15,9) مليون ريال بالإضافة إلى المعالجة المحاسبية لاحتساب الأعباء التمويلية الخاصة بالمشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها بمبلغ (16,7) مليون ريال.

علما بأن الإيرادات الأخرى قد ارتفعت بمبلغ (15,2) مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وذلك بسبب تحصيل الديون المعدومة وتسوية بعض المخصصات التي انتفت الحاجة إليها.