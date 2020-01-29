الدواء الأغلى في العالم يصعد بإيرادات "نوفارتس" 9% في 2019

ارتفعت إيرادات شركة نوفارتس السويسرية للأدوية بنسبة 9% خلال العام الماضي لتسجل 47.4 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى مبيعات أدوية القلب والجلد التي جرى تطويرها مؤخرا.

وأعلنت الشركة اليوم أن أدويتها الجديدة مثلت 37.7 مليار دولار من المبيعات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ومن بين الأدوية التي ساعدت في تعزيز المبيعات دواء زولجينزما ، الذي يعالج ضمور العضلات عند الأطفال. ويعد هذا الدواء الأغلى في العالم، حيث يبلغ سعره نحو مليوني دولار.

وعادت شركة ساندوز، التابعة لشركة نوفارتس، لتحقيق نمو في المبيعات خلال العام الماضي، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 1%، بعدما عوض تحسن الأعمال في أوروبا الشركة عن ضغط الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تراجع صافي دخل الشركة بنسبة 44% ليصل إلى 7.1 مليار دولار عام 2019.