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"البنك الأهلي" يربح 11.4 مليار ريال خلال 2019 بارتفاع 18 %

"الاقتصادية" من الرياض

أعلن البنك الأهلي التجاري عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019-12-31 (12 شهرا) حيث حقق صافي ربح بلغ 11.401 مليون ريال بارتفاع 18 % عن العام 2018.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل بنسبة 18.8% بسبب ارتفاع إجمالي دخل العمليات و كذلك انخفاض إجمالي مصاريف العمليات. وارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.9% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة و دخل الاستثمارات كما انخفضت مصاريف العمليات الأخرى وفي المقابل انخفضت رسوم الخدمات المصرفية و الدخل من تحويل عملات أجنبية.

 

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