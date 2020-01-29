"الكهرباء" تربح 1.4 مليار ريال خلال 2019 بانخفاض 19 %

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن النتائج المالية السنوية التقديرية للفترة المنتهية في 31-12-2019 (12 شهرا) حيث حققت صافي ربح بلغ 1.415 مليون ريال بانخفاض 19.4% عن العام المالي 2018.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية تأثرا بانخفاض كمية الطاقة المبيعة والذي جاء مدفوعا بترشيد الاستهلاك هذا بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف استهلاك الأصول الثابتة وارتفاع أعباء التمويل. وقد عادل ما سبق جزئيا ارتفاع البنود الأخرى لإيرادات التشغيل بالإضافة إلي اقرار وتفعيل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء عن 2019 الذي كان له أثر ايجابي أدى إلى ارتفاع تقديري بحوالي 1.1 مليار ريال في بند الايرادات التشغيلية الاخرى لعام 2019.