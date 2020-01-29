"اس تي سي" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على 55 % من فودافون مصر مقابل 9 مليار ريال

أعلنت الشركة شركة الاتصالات السعودية عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون وذلك للاستحواذ على حصة فودافون في شركة فودافون مصر والبالغة 55% (عملية الاستحواذ المحتملة). وتعتبر عملية الاستحواذ المحتملة متوافقة مع استراتيجية الشركة التوسعية ومن المتوقع أن يحقق هذا الاستحواذ المحتمل قيمة مضافة للشركة ومساهميها.

وذكرت الشركة ان مدة المذكرة يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 75 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. واضافت انه تفاهم الطرفان على أن مبلغ الشراء هو 2,392 مليون دولار (8,970 مليون ريال) مقابل حصة فودافون والبالغة 55% في شركة فودافون مصر وهذا المبلغ يعادل تقييم كامل لشركة فودافون مصر (100% Enterprise Value) بقيمة 4,350 مليون دولار (16,312 مليون ريال) على أن يتم تحديد المقابل المالي النهائي عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية.

الجدير بالذكر أن فودافون ستعمل مع الشركة بشكل حصري بخصوص عملية الاستحواذ المحتملة وذلك ابتداءً من تاريخ الفحص النافي للجهالة ولمدة 75 يوماً قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. ولا تتضمن عملية الاستحواذ المحتملة على أي أطراف ذات علاقة بالشركة. تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم إبرام أي اتفاقية ملزمة بين الشركة وفودافون بخصوص عملية الاستحواذ المحتملة، مع العلم بأن أي اتفاق ملزم لتنفيذ عملية الاستحواذ المحتملة سيكون خاضع لموافقة مجلس إدارة الشركة ومجلس إدارة فودافون وأي موافقات نظامية ذات صلة. سوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية بخصوص هذه الاتفاقية في حينه.