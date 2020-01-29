"الكهرباء" تتلقى برقية من وزارة المالية تفيد بتفعيل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء لعام 2019م

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنه ورد إليها يوم الثلاثاء 28/01/2020 برقية من وزارة المالية صادرة برقم 5627 وتاريخ 27/01/2020 تفيد بتفعيل الخطوة الأولى لحساب الموازنة لقطاع الكهرباء بدءاً من العام المالي 2019م والذي يستهدف تحقيق التوازن المالي لقطاع الكهرباء وفقاً لما تقره الجهات التنظيمية وذلك بشكل دوري سنوياً، وقد أُقر بموجبه تحديد الإيرادات التشغيلية المستهدفة للشركة للعام المالي 2019م بمبلغ وقدره 65.04 مليار ريال سعودي.

ويأتي إقرار حساب الموازنة في إطار إصلاحات تنظيمية لقطاع الكهرباء، لضمان استدامة وكفاءة قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية ووفقاً لرؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار أثر مالي إيجابي على النتائج المالية السنوية للشركة لعام 2019م وذلك بارتفاع تقديري للإيرادات التشغيلية في عام 2019م بحوالي 1.1 مليار ريال سعودي.