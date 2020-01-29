اندماج 4 شركات استزراع مائي .. و5 أخرى نهاية العام

ينتظر أن تشهد السعودية غدا أول اندماج في قطاع الاستزراع السمكي لأربع شركات تصل قيمتها السوقية نصف مليار ريال، في خطوة لتعزيز الدور الاقتصادي والتنموي المستدام ولتحقيق مستهدفات "رؤية 2030" المتعلقة بالأمن الغذائي وتشكيل كيانات اقتصادية تسهم في رفع الناتج المحلي والمنافسة عالميا.
وكشف لـ"الاقتصادية" المهندس أحمد العيادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة، عن استهداف الوزارة وجود ثلاثة كيانات كبيرة في قطاع الاستزراع السمكي في السوق المحلية، مبينا أن هناك مرحلة ثانية قيد الدراسة للاندماج بين خمس شركات في القطاع نفسه نهاية العام الجاري قد يعلن عنها خلال الربع الرابع 2020.
وأكد المهندس العيادة وجود رغبة وطموح من شركات عالمية للدخول في السوق السعودية، إذ هناك شركة إقليمية كبيرة ستدخل في الاندماجات التي ستتم غدا حال الانتهاء من إجراءاتها الرسمية في وقت لاحق، مؤكدا أن قطاع الاستزراع المائي أصبح سوقا واعدة أمام المستثمرين.
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