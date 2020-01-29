تراجع معظم البورصات الخليجية .. و«الإماراتية» تخالف الاتجاه بدعم نتائج إيجابية للشركات

واصل معظم البورصات الخليجية خسائره أمس، بينما ارتفعت أسواق الأسهم في الإمارات مع طغيان نتائج الشركات الإيجابية على التشاؤم حيال تفشي الفيروس التاجي في الصين.

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.2 في المائة إلى 5178 نقطة، مدعوما بصعود سهم "العالمية القابضة" 7.2 في المائة قبل اجتماع مجلس إدارتها اليوم لإقرار نتائج السنة المالية.

وبحسب "رويترز"، تقدم سهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، 0.3 في المائة بعدما حقق ارتفاعا 5 في المائة في أرباح الربع الأخير من 2019. وسجل البنك ربحا صافيا 3.08 مليار درهم (838.60 مليون دولار) مقارنة بـ2.93 مليار قبل عام.

وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.1 في المائة إلى 2880 نقطة بعد تراجعه على مدى أربع جلسات. وقفز سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي 6.3 في المائة مسجلا أكبر مكسب يومي له منذ كانون الأول (ديسمبر) 2018.

وأعلنت "تبريد" نمو أرباحها السنوية أكثر من 10 في المائة إلى 472.5 مليون درهم واقترحت توزيع أرباح نقدية 10.5 فلس للسهم عن 2019. وفي الجلسة السابقة، شهدت أسهم الخليج تراجعات حادة مع تصاعد المخاوف من الأثر الاقتصادي المحتمل للفيروس التاجي، لكن التراجعات كانت أقل أمس.

وفي قطر، نزل المؤشر 0.6 في المائة إلى 10423 نقطة، حيث تراجع سهم بنك قطر الوطني 1.4 في المائة و"صناعات قطر" 0.9 في المائة.

ونزل مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1646 نقطة. وتراجع مؤشر مسقط 0.4 في المائة إلى 4088 نقطة. وصعد مؤشر الكويت 0.4 في المائة إلى 7025 نقطة.

وفي القاهرة، نزل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.1 في المائة إلى 13621 نقطة من جراء هبوط سهم "طلعت مصطفى" 1.3 في المائة.

ولقي المؤشر بعض الدعم من سهم "المصرية للاتصالات" الذي ارتفع 10 في المائة، وهو أكبر مكسب له منذ نيسان (أبريل) 2009، مدعوما بأنباء عن احتمال بيع مجموعة فودافون حصتها بالوحدة المصرية "فودافون مصر".

ويوم الأحد قالت "المصرية للاتصالات"، إنه ليس لديها نية لبيع حصتها في "فودافون مصر" البالغة 45 في المائة.