«نمو» تهبط 122 نقطة بتداولات قيمتها 13 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 122 نقطة بنحو 1.6 في المائة لتغلق عند 7254 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 29 في المائة إلى 13 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 44 في المائة إلى 249 ألف سهم متداول. أما الصفقات ارتفعت 79 في المائة إلى 792 صفقة. وارتفع سهما "بحر العرب" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 25.90 ريال، و"الصمعاني" 0.98 في المائة ليغلق عند 124 ريالا، مقابل تراجع "الوطنية للبناء والتسويق" 8.6 في المائة ليغلق عند 235 ريالا، يليه "التطويرية الغذائية" 4.1 في المائة ليغلق عند 74 ريالا، وحل ثالثا "العمران" 1.4 في المائة ليغلق عند 49.30 ريال.

وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة سبعة ملايين ريال، يليه "العمران" بقيمة 2.9 مليون ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 2.3 مليون ريال.