وفاة امرأة في مسابقة لتناول الحلوى

توفيت امرأة أسترالية في العقد السادس من عمرها، وذلك بعد مشاركتها في مسابقة لتناول "الكيك" خلال احتفالات "يوم أستراليا الوطني".

واختنقت المرأة، خلال الاحتفال الوطني بيوم أستراليا في فندق في كوينزلاند، جنوب شرقي أستراليا.

وسارع موظفو الفندق إلى تقديم عملية الإنعاش القلبي الرئوي للمرأة، واتصلوا بخدمات الطوارئ، غير أن المسعفين لم يتمكنوا من إنعاشها، وتم نقلها إلى مستشفى "هيرفي باي"، حيث أعلنت وفاتها، بحسب ما أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأظهرت لقطات مسجلة على هواتف محمولة للحدث في فندق "بيتش هاوس" في منطقة هيرفي باي، الذي كان يبثه موقع "أستراليا 9 نيوز" المتسابقين وهم يتناولون كيك "اللامينجتون" بسرعة.

وحلوى اللامينجتون عبارة عن مكعبات من كيك إسفنجي مغطى بالشوكولاتة وجوز الهند المجفف.

وأظهرت اللقطات أيضا أكواب الماء إلى جوار المتسابقين لمساعدتهم على بلع الكيك وتسهيل تناوله، بينما تسمع أصوات هتافات الناس المشجعة من حولهم.

وكتب أحد شهود العيان على "فيسبوك" مشيرا إلى الحادثة، "مع الأسف ماتت سيدة خلال مسابقة تناول كيكة اللامينجتون، حيث بلعت هذه السيدة قطعة اللامينجتون دون أن تضبط عملية التنفس، فاستنشقت جوز الهند واختنقت".