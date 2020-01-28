إثيوبيا تعرض على روسيا محطتها الأرضية للبحث عن الكويكبات

عرضت إثيوبيا على روسيا استخدام قاعدتها الأرضية الواقعة على جبل إنتوتو القريب من العاصمة أديس أبابا، لمراقبة الفضاء ومتابعة الكويكبات والأقمار الاصطناعية.
وأفادت وكالة "نوفوستي الروسية" للأنباء، بأن مسودة اتفاق تضمنت "التعاون المشترك في مراقبة الفضاء القريب من الأرض لتعقب المواقع الفضائية مثل الكويكبات باستخدام المحطات الأرضية على قمة جبل إنتوتو القريب من أديس أبابا".
وقال أليمايهو تيجوين، سفير إثيوبيا لدى موسكو في تصريح لوكالة "نوفوستي"، "لقد أرسلت إلى وزارة الخارجية الروسية نصوص ثماني اتفاقيات في مجالات الطب، التعليم، الزراعة، الجمارك، والفضاء. وعندما نتسلم موافقة الوزارة ستوقع جميع هذه الاتفاقيات".
وأضاف، "تخص اتفاقية الفضاء مسألة التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء. وإثيوبيا ترغب في العمل مع روسيا فيه، وتريد تطوير مجموعتها من الأقمار الاصطناعية للأغراض المختلفة. ونحن نريد رفع مسألة التعاون في الفضاء إلى مستوى أفضل وتحسين كفاءة خبرائنا بالتعاون مع روسيا".
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