بريطانيا تحظر كلمات المرور الضعيفة في الأجهزة الذكية

تعتزم بريطانيا حظر كلمات المرور الضعيفة مثل 1234 في الأجهزة الذكية، جزءا من حملة ضد القرصنة والتجسس.

وتأتي هذه الخطوة من الحكومة البريطانية في محاولة لتحسين الحماية الرقمية ووضع معايير أمنية عالية في العدد المتزايد من الأجهزة المنزلية الذكية، حيث استفادت الهجمات السيبرانية السابقة من كلمات المرور الافتراضية وسهلة التخمين على الأجهزة المتصلة بالشبكة الموجودة في ملايين المكاتب والمنازل، ما يعرض عديدا منها لخطر الاختراق والتجسس المحتمل، بحسب "روسيا اليوم".

وسيتعين على الشركات المصنعة للأجهزة المتصلة بالإنترنت، مثل السماعات الذكية وأجهزة مراقبة الأطفال، إخبار العملاء بموجب القانون، عن ضرورة تغيير كلمات المرور.

وقالت وزارة الشؤون الرقمية والثقافية البريطانية، إنه سيتعين على الشركات الآن أن يكون لها جهة اتصال عامة، حيث يمكن للأشخاص الإبلاغ عن نقاط الضعف التي يجدونها في برامجهم.

وأوضحت الحكومة أنها تخطط إلى وضع تشريع لتطبيق المعايير الجديدة وتقديمها إلى نواب البرلمان "في أقرب وقت ممكن"، وفقا للجدول الزمني للبرلمان.

وحذر خبراء الأمن في السابق من أن الأجهزة الذكية ذات الأمن الضعيف يمكن أن توفر طريقا للمتسللين للدخول إلى الهواتف الذكية المتصلة بالمالكين ثم سرقة المعلومات الشخصية الحساسة، إضافة إلى تهديد معلومات الشركة أو أسرار الدولة.