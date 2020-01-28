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أخبار الشركات- محلية

"عذيب" : تعيين "بيت التمويل السعودي الكويتي" مستشارا ماليا لتخفيض رأس المال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO جو) تعيين بيت التمويل السعودي الكويتي مستشارا ماليا لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة. وسوف تقوم الشركة بالإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية وعن أي تطورات مستقبلية بخصوص تخفيض رأس المال في حال توفرها.

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