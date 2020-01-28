الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف.. والسيولة 3.2 مليار ريال

أغلقت الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع وللجلسة السادسة على التوالي، فيما كانت تراجعت اليوم طفيفة.

وتراجع السوق الرئيسي لجلسة اليوم بنحو 0.1 في المائة أو ما يعادل نحو 12 نقطة ليغلق عند مستوى 8166 نقطة، ويأتي ذلك بعد توازن الدعم مابين البحري وسابك والضغط من قبل أسهم جرير وكذلك اس تي سي.

وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم إلى نحو 3.2 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول نحو 133.7 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 161.3 ألف صفقة.

في حين تراجع سهم "اس تي سي" بنحو 0.7 في المائة عند مستوى 90.90 ريال، ليواصل تراجعة للجلسة الرابعة على التوالي بعد اعلان الشركة نتائجها المالية،ليغلق السهم عند أدنى مستوى في نحو عام.

وتصدرت أسهم الفخارية المكاسب حيث ارتفعت بنحو 5.6 في المائة، فيما ارتفع أسهم شركة البحري بنحو 4.1 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 67 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 116 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم شركة ميد غلف الخسائر بنحو 8.9 في المائة، بعد سلسلة من الغرتفاعات المتواصلة منذ 9 يناير الحالي، في حين تراجع أسهم شركة متلايف بنحو 5.2 في المائة.

وكان سوق نمو قد تراجع بنهاية تعاملات اليوم بنحو 3.6 في المائة، وبتداولات بلغت نحو 12.7 مليون ريال وذلك عبر تداول 249.6 ألف سهم.