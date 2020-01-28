معهد إعداد القادة يدشن موقع شبكة الرياضيين السعوديين لربط الكفاءات السعودية بالجهات والقطاعات الرياضية

بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة دشن معهد إعداد القادة اليوم موقع "شبكة الرياضيين السعوديين" وذلك بهدف ربط الكفاءات الرياضية السعودية بالجهات والقطاعات الرياضية في شتى المؤسسات لتحقيق أحد أهداف رؤية 2030 بزيادة فرص العمل.

ويساعد الموقع على بناء جسور التواصل بين الجهات والرياضيين الباحثين عن فرصة للتميز حيث سجل الأمير عبدالعزيز بن تركي هيئة الرياضة في الموقع كأولى الجهات فيه أثناء التدشين. ويهدف الموقع لجمع معلومات الباحثين عن فرص من الرياضيين المتخصصين من خلال رفع السير الذاتية في الشبكة التي ستتيح لجميع الجهات الرياضية في مختلف القطاعات اختيار ما يناسب متطلباتهم من المسجلين بالموقع في مختلف التخصصات الإدارية والفنية والطبية.

ويهدف معهد إعداد القادة من هذه الخطوة إلى تنظيم العمل الرياضي من خلال حصر الرياضيين الذين يمتلكون الشهادات المؤهلة للعمل في القطاع الرياضي للخروج بمنتج محترف يتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة الرياضية بالإضافة لتسهيل عمليات البحث من قبل الباحثين عن الفرص والجهات الراغبة.