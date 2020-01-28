"جبل عمر" : عبدالرؤوف مناع خفا لي عبدالعزيز السبيعي إلى حين تعيين رئيساً لمجلس الإدارة

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن موافقة مجلس الإدارة على استقالة رئيس المجلس الأستاذ/ عبدالعزيز بن محمد السبيعي من عضوية مجلس الإدارة. وبهذه المناسبة يوجّه المجلس خالص شكره وتقديره لسعادته نظير جهوده خلال توليه رئاسة المجلس متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

وسيتولى نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالرؤوف بن محمد مناع، مهام رئيس المجلس وله كافة الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساس للشركة، إلى حين تعيين رئيساً لمجلس الإدارة في اجتماع المجلس القادم.