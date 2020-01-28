"الغاز": تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام المالي 2020

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة ( الاجتماع الثاني )

تعلن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) بفندق هوليدي ان الازدهار بمدينة الرياض بتاريخ 2020-01-27

بنسبة الحضور %27.93

وتم التصويت على جدول أعمال الجمعية بنتائج الاتية :

1- الموافقة على تعديل المادة (الأولى) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بالتأسيس.

2- الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بأغراض الشركة.

3- الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بالمشاركة والتملك في الشركات.

4- الموافقة على تعديل المادة (العشرون) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بصلاحيات المجلس.

5- الموافقة على تعديل المادة (الثانية و العشرون) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس المجلس و نائبه والعضو المنتدب وأمين السر.

6-الموافقة على تعديل المادة (الأربعون) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة.

7- الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والاربعون) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بالوثائق المالية.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

9- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / تركي بن عبدالله الجعويني (عضو مستقل) في مجلس الإدارة ممثلاً لصندوق تنمية الموارد البشرية بدلاً عن الدكتور / محمد بن أحمد بن تركي السديري من تاريخ 12-12-2019 واستكمالاً لدورة المجلس التي تنتهي في 28-11-2022.

10- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدا من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها التالية اسمائهم:

أ- أحمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المحسن

أ- رائد بن عبد الله بن صالح التميمي

د- أحمد بن عبدالله بن علي المنيف

أ- موسى بن عبد الله بن حمد الموسى