"عناية" توقع عقد مع المركز الطبي الدولي

أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن توقيع عقد مع المركز الطبي االدولي بتاريخ 2020-01-27

واوضحت الشركة بان قيمة العقد اكثر من 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة للعام المالي 2018م

كما يشمل العقد تقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي المركز الطبي الدولي وأفراد عائلاتهم

وان مده العقد سنة ميلادية واحدة اعتباراً من 01 فبراير 2020م