الأسهم اليابانية تتراجع في جلسة التعاملات الصباحية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 219.00 نقطة أو ما يعادل 0.94 % ليصل إلى23124.51 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 15.80 نقطة، أو0.93%، ليصل إلى1686.77 نقطة.