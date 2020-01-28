توقف أهم بريد إلكتروني روسي عن العمل

تعرض أكبر وأهم بريد إلكتروني في روسيا "مايل رو" منذ صباح أمس لمشكلات تقنية، حيث سجل الخبراء 16 ألف تقرير عن خلل في عمله.

وقال خبراء الخادم الروسي، إن المشكلات بدأت حين شكا مستخدمو مدن موسكو وإركوتسك وبسكوف وأوفا الروسية، استحالة فتح البريد الإلكتروني فضلا عن مستخدمي بعض مدن رابطة الدول المستقلة، بحسب "روسيا اليوم".

وأشار المستخدمون إلى ظهور أيقونة " الخطأ 500" على شاشة جهاز الكمبيوتر وإنذار يفيد بأن البريد غير متاح مؤقتا لأسباب تقنية.

وشكا بعض المستخدمين أن الخادم يقدم كذلك معلومات تفيد بغياب صندوق البريد المطلوب.

يذكر أن بريد "مايل رو" يستخدمه ما يزيد على الـ55 مليون مستخدم، ويعد البريد الأول في روسيا ودول الاتحاد السوفياتي المتكلمة باللغة الروسية.