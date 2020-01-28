أجهزة إلكترونية لحل مشكلات الأطفال خلال السفر

يعاني عديد من الآباء والأمهات مشكلات ضجر الأطفال الصغار أو فقدانهم أثناء رحلات السفر أو السياحة، لذلك ابتكرت أجهزة تسهم في حل تلك المشكلات.

ويعد جهاز Fire HD 8 Kids Edition، الذي طورته شركة أمازون من أفضل الحواسب اللوحية المخصصة للأطفال، ووسيلة جيدة للهو الطفل أثناء رحلات السفر الطويلة، وصمم ليكون مقاوما للصدمات والماء والغبار، بحسب "روسيا اليوم".

وطورت برمجيات هذا الحاسب لتعرض المحتوى بما يتناسب مع عمر الطفل، فضلا عن أنه يوفر مجموعة واسعة من الكتب والقصص المكتوبة والمسموعة المخصصة لمختلف الأعمار.

ويرى مختصون أن جهاز Jiobit من بين أفضل الإلكترونيات المخصصة لتعقب حركة الأطفال عبر تقنيات GPS، خصوصا أثناء السفر، فضلا عن أنه يدعم الاتصال بالأجهزة الذكية وشبكات بلوتوث و Wi-Fi.

ويتميز بأنه سهل الحمل ومضاد للماء وفق معايير IPX8 العالمية، ويمكن تتبعه من الهواتف والحواسب اللوحية عبر تطبيق خاص، كما يحتوي على ميزة geofence التي تنبه الأهل أثناء التجوال في حال ابتعاد الطفل عنهم.

ويصنف جهاز Fire HD 10 من بين الأجهزة اللوحية المميزة بسبب هيكله المتين وشاشته الكبيرة بمقاس عشر بوصات، فضلا عن أدائه الممتاز وبطاريته التي تعمل 12 ساعة متواصلة، كما يدعم تقنية الشحن ونقل البيانات عبر منفذ USB-C.