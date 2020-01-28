أجهزة إلكترونية لحل مشكلات الأطفال خلال السفر

يعاني عديد من الآباء والأمهات مشكلات ضجر الأطفال الصغار أو فقدانهم أثناء رحلات السفر أو السياحة، لذلك ابتكرت أجهزة تسهم في حل تلك المشكلات.
ويعد جهاز Fire HD 8 Kids Edition، الذي طورته شركة أمازون من أفضل الحواسب اللوحية المخصصة للأطفال، ووسيلة جيدة للهو الطفل أثناء رحلات السفر الطويلة، وصمم ليكون مقاوما للصدمات والماء والغبار، بحسب "روسيا اليوم".
وطورت برمجيات هذا الحاسب لتعرض المحتوى بما يتناسب مع عمر الطفل، فضلا عن أنه يوفر مجموعة واسعة من الكتب والقصص المكتوبة والمسموعة المخصصة لمختلف الأعمار.
ويرى مختصون أن جهاز Jiobit من بين أفضل الإلكترونيات المخصصة لتعقب حركة الأطفال عبر تقنيات GPS، خصوصا أثناء السفر، فضلا عن أنه يدعم الاتصال بالأجهزة الذكية وشبكات بلوتوث و Wi-Fi.
ويتميز بأنه سهل الحمل ومضاد للماء وفق معايير IPX8 العالمية، ويمكن تتبعه من الهواتف والحواسب اللوحية عبر تطبيق خاص، كما يحتوي على ميزة geofence التي تنبه الأهل أثناء التجوال في حال ابتعاد الطفل عنهم.
ويصنف جهاز Fire HD 10 من بين الأجهزة اللوحية المميزة بسبب هيكله المتين وشاشته الكبيرة بمقاس عشر بوصات، فضلا عن أدائه الممتاز وبطاريته التي تعمل 12 ساعة متواصلة، كما يدعم تقنية الشحن ونقل البيانات عبر منفذ USB-C.
الأخيرة
- غرق 2000 سيارة في المحيط بينها 37 "بورش"
- "الجمارك" لـ"الاقتصادية": السماح للأفراد بإدخال 100 علبة سجائر خاضعة للرسوم
- الغسالات الأتوماتيكية.. قنابل موقوتة في المنازل
- تحذير من نفاد وقود السيارة إلى ما دون الربع
- حوت في غابة الأمازون طوله 11 مترا
- "الحر" يضرب ألاسكا بأعلى درجات في تاريخها
- الكركم يعالج 8 أنواع من الأورام السرطانية
- موظف في "مكدونالدز" يحذر: لا تطلب هذه الأصناف
- تلقى سيارة "بي إم دبليو" في عيد ميلاده.. فأغرقها عمدا
- "الجمارك" توضح: تصريح نائب المحافظ غير دقيق.. 50 علبة سجائر مسموح بها لكل مسافر
أضف تعليق