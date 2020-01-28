إزالة رئة مريض سرطان بواسطة جراحة ثورية

حقق أطباء إدارة الصحة الوطنية البريطانية إنجازا عالميا يعد الأول من نوعه، تمثل في إزالة رئة مريض بالسرطان باستخدام جراحة خاصة للغاية تسمى "ثقب المفتاح"، وصفت بالثورية.

وشخصت حالة المريض، ريموند بيج، (74 عاما) على أنها أكثر أشكال المرض تقدما "المرحلة الرابعة"، بعد أن عثر المسح المتقدم على ورمين، بحسب "روسيا اليوم".

وتمكن الجراحون في مستشفى "رويال بابورث" في كامبريدج، من الوصول إلى الرئة اليمنى المصابة، عن طريق شق صغير بين عضلات البطن، بدلا من التسبب في تلف الصدر.

وأدخلت كاميرا ومسبار لفصل الرئة وضغطها بإحكام في كيس شبكي، حيث قام الأطباء بإزالتها من خلال الشق.

وبعد ساعتين ونصف الساعة من إجراء العملية، تخلص المريض من الألم وتمكن من الدردشة مع زوجته، والمشي بسهولة.

وقال الرجل المتقاعد إنه "شعر بالقلق" لكونه أول مريض في العالم يخضع لعملية جراحية مماثلة. ولا يزال يخضع للعلاج الكيميائي كإجراء احترازي، لكنه الآن يشعر بـ"صحة جيدة"، على حد قوله.

وعلى مدى عقود، عالج الجراحون مرضى سرطان الرئة عن طريق فتح جانب صدورهم بما يعادل ثماني بوصات. لكن الإجراء الجديد ترك ندبة طولها بوصتان فقط.

ورحب بالبرنامج التشغيلي باعتباره ثوريا، حيث يتوقع الخبراء أن يمهد الطريق لعصر جديد في جراحة "ثقب المفتاح".