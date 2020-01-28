بدر بن فرحان: الصين ضيف شرف العام الثقافي للمملكة 2020

أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، في تغريدة له على "تويتر" حلول الصين ضيف شرف في العام الثقافي للمملكة 2020.

من جانب آخر، استقبلت المنصة الإلكترونية لبرنامج الابتعاث الثقافي نحو 5800 طلب تقديم من الراغبين في الانضمام للبرنامج، وذلك بعد مرور أسبوع من إطلاق المنصة في 19 يناير الجاري.

وأفاد عبدالكريم الحميد المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة، بأن طلبات التقديم تركزت بشكل أكبر في مسار الراغبين الجدد بــ 5533 طلبا، فيما بلغت طلبات مسار الحاصلين على قبول مسبق 126 طلبا، ومسار الدارسين على حسابهم الخاص 140 طلبا.

وأوضح الحميد، أن المنصة الإلكترونية لبرنامج الابتعاث الثقافي متاحة وتستقبل طلبات التقديم طيلة العام، مشيرا إلى أن طلبات التقديم التي وصلت إلى المنصة حتى الآن ستدخل مرحلة الفرز الأولي، التي تشمل مرحلة مطابقة المستندات التي تمتد إلى نحو ستة أسابيع عمل منذ تقديم الطلب، وسيجري خلالها تدقيق المستندات ومطابقتها لمعرفة مدى ملاءمتها لشروط برنامج الابتعاث الثقافي، ثم إذا اجتاز الطلب هذه المرحلة ينتقل إلى المرحلة التالية والتي تستمر ثمانية أسابيع عمل، ويجري فيها دراسة الطلب من قبل إدارة البرنامج لإصدار قرار القبول من عدمه، وفي حال قبول طلب المتقدم ينتقل للمرحلة الأخيرة، التي يتم خلالها دراسة حالة الطالب المقبول فيما إذا كان يحتاج إلى برنامج تدريبي داخل المملكة أو يبدأ في بعثته مباشرة.

وأكد الحميد أن هذه المراحل تشمل كل طلب على حدة، وتبدأ من لحظة تقديم الطلب على المنصة الإلكترونية، حيث سيخضع كل طلب للمراحل نفسها دون استثناء.

وشدد على ضرورة تقيد المتقدمين بشروط البرنامج الموضحة في المنصة الإلكترونية، واستيفاء جميع المتطلبات، خاصة في مساري الحاصلين على قبول مسبق والدارسين على حسابهم الخاص، اللذين يتطلبان وجود قبول غير مشروط من المؤسسات التعليمية المدرجة في المنصة.

وقال الحميد، إن حجم التفاعل الذي حصدته منصة برنامج الابتعاث الثقافي خلال أول أسبوع، يؤكد أهمية البرنامج ومواكبته للمرحلة التي تعيشها المملكة في ظل "رؤية 2030"، ويترجم توجه وزارة الثقافة وحرصها على توفير فرص تعليمية للمواهب السعودية الشغوفة بالثقافة والفنون، بما يضمن النهوض بالقطاع الثقافي السعودي في جميع اتجاهاته الإبداعية.