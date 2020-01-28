المناخ العالمي والاستدامة البيئية في «فن جدة 21,39»

تنطلق غدا فعاليات معرض "فن جدة 21,39" التي ينظمها المجلس الفني السعودي بدعم وزارة الثقافة في مدينة جدة خلال الفترة من 28 كانون الثاني (يناير) إلى 18 نيسان (أبريل) 2020.
وتحمل النسخة الجديدة من المعرض عنوان "أيتها الأرض" حيث تطرح أعماله أسئلة حول الطبيعة والمناخ العالمي والاستدامة البيئية. ويشمل المعرض فعاليات فنية وثقافية واجتماعية عديدة في مختلف أنحاء جدة، تتضمن معارض فنية متنوعة لشباب سعوديين بأساليب ومدارس مختلفة من الفن التشكيلي المعاصر والأسلوب المفاهيمي، تهدف في مجملها إلى تعريف الجمهور بالمشهد الفني الحديث، وإطلاعهم على مختلف أساليبه واتجاهاته. ويستمد معرض "فن جدة 21,39" اسمه من الإحداثيات الجغرافية لخطوط الطول والعرض لمدينة جدة، التي تمثل الامتداد الثقافي لموقع يحظى بخصوصية تاريخية بوصفه ميناء عبور مفتوحا للتبادل.
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