بيلي إيليش ذات الـ18 ربيعا تكتسح جوائز جرامي الموسيقية

حصلت المغنية الأمريكية بيلي إيليش على نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية أمس الأول بعد فوزها بكل الجوائز الأربعة الكبرى وهي أفضل ألبوم، أفضل أغنية، أفضل تسجيل خلال العام، وأفضل فنانة صاعدة.

وفازت إيليش بجائزة أغنية العام عن أغنيتها "شخص سىء" كما حصلت على جائزة أفضل تسجيل خلال العام عن الأغنية نفسها.

كما حصلت إيليش (18 عاما) أيضا على جائزة ألبوم العام عن ألبومها "عندما ننام جميعا أين نذهب؟".

وبدأ حفل توزيع جوائز جرامي بإهداء الحفل لنجم كرة السلة كوبي برايانت الذي لقي حتفه في حادث طائرة هليكوبتر خارج لوس أنجلوس أمس الأول.

من جانب آخر، اضطر مغني موسيقى الكانتري الشهير، كيث أوربان، إلى مغادرة حفل توزيع جوائز جرامي، "على وجه السرعة"، بسبب مرض زوجته، النجمة الأسترالية، نيكول كيدمان.

ورغم اعتياد الزوجين دعم أحدهما الآخر في الفعاليات الكبرى، سار كيث (52 عاما) على السجادة الحمراء بمفرده، لأن زوجته، كانت في المنزل بسبب مرضها. وحرص كيث على مغادرة الحفل الذي أقيم في مركز "ستابلز" في مدينة لوس أنجلوس، لكي يعود لتمريض زوجته.