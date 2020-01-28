الشباب السعودي علامة فارقة في الإعداد وتنظيم الفعاليات

استطاع الشباب والشابات السعوديون العاملون في موسم وشتاء الرياض أن يثبتوا جدارتهم في تنظيم الفعاليات، وأن يكونوا علامة فارقة في الإعداد والتعامل مع الزوار.

وعلى الرغم من الأعداد الكبيرة للزوار وتنوع جنسياتهم وتعدد مواقع الفعاليات التي حظي بها “موسم الرياض” طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أن الشباب السعوديين استطاعوا أن يكونوا على قدر الثقة التي منحت لهم من قبل الهيئة العامة للترفيه، بجدهم واجتهادهم في جميع المهام.

وحاز الشباب السعوديون إعجاب زوار موسم وشتاء الرياض بتعاملهم الراقي مع كل الحضور، حيث كانوا أحد الأسباب المهمة في نجاح الموسم، والسير به دون حدوث أي تجاوزات.

وسجل الموسم نشاطا ترفيهيا كبيرا وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات، استهدفت شرائح المجتمع المختلفة.

وتنوعت الفعاليات، بين الحفلات الجماهيرية والعروض الحماسية والحياة البرية والمطاعم والمقاهي والماركات العالمية، إضافة إلى عروض السيارات والمزادات والألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية والتراث والفن.

وفيما يتعلق بـ”بوليفارد الرياض”، ازدانت بحلة جديدة شملت مجموعة من المطاعم الخاصة التي تقدم المأكولات الإسبانية والمغربية والإيطالية واليابانية، وغيرها من المطاعم العالمية.

واشتملت المنطقة طيلة الفترة الماضية على عديد من الفعاليات المتنوعة، الثقافية والمسرحية والرياضية، إضافة إلى برامج مخصصة للصغار والكبار. وأسهمت مشاركات القطاعات الحكومية في إنجاح الفعاليات.

وعاش الزوار تجربة مشاهدة الأفلام في الهواء الطلق، تحت سماء مزينة بالنجوم، حيث التجربة الفريدة بشاشات عرض ضخمة وجلسات مفتوحة وأفلام جديدة وحصرية.

وسجلت منطقة “بوليفارد الرياض”، الحضور الأكثر جماهيرية في الموسم، إذ تعد واجهة لعشاق السهر والتسوق، حيث تحتوي على أكثر من 70 متجرا للتسوق من ماركات سعودية فاخرة، وعشر ماركات عالمية ومطاعم ومقاه وفود تركس وليال سعودية وشعبية على مدار الساعة، إضافة إلى النافورة العالمية.

وفيما يخص “ونتر وندر لاند”، أعلنت الهيئة العامة للترفيه، تمديد عروض المنطقة إلى 18 آذار (مارس) المقبل؛ وذلك حتى يتمكن الزوار من قضاء مزيد من الأوقات الممتعة.