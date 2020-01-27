البورصة المصرية تغلق على انخفاض

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم على انخفاض حيث خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.3 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 692.6 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 1.622 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بحسب ما ذكرت "واس".

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.6% ليبلغ مستوى 13639.69 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.38% ليبلغ مستوى 531.13 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) بنسبة 0.64% ليبلغ مستوى 1372.83 نقطة.

وفي ختام تعاملات اليوم سجلت أسعار أسهم 30 شركة ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم 101 شركة، وحافظت 37 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.