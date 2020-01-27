الأسهم الأمريكية تهبط أكثر من 1% بفعل مخاوف من فيروس "كورونا"

استهلت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم على تراجع بأكثر من واحد في المائة، على خلفية مخاوف حيال التداعيات المالية لفيروس كورونا سريع الانتشار بالصين بحسب ما ذكرت "رويترز".

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 447.24 نقطة بما يعادل 1.54 في المائة إلى 28542.49 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 متراجعا 48.31 نقطة أو 1.47 في المائة ليسجل 3247.16 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 222.45 نقطة أو 2.39 في المائة إلى 9092.46 نقطة.