لصناعة جيل جديد لرياضة كرة القدم .. الفيصل وآل الشيخ يدشنان دوري المدارس

في خطوة لصناعة جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية دشنا الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس هيئة الرياضة والدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم يدشنان النسخة الثانية من دوري المدارس في العاصمة الرياض أمس. ويهدف دوري المدارس الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم كمشروع وطني رياضي مشترك بدأ 2019 الماضي ويستمر لمدة 5 أعوام ويهدف إلى صناعة جيل جديد لرياضة كرة القدم السعودية.

وقال الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم "تولي حكومتنا الرشيدة اهتماما بالغا بالرياضة وستعمل ⁧‫وزارة التعليم‬⁩ مع ⁧‫هيئة الرياضة‬⁩ ومختلف الشركاء على تفعيل دور ⁧‫المدرسة‬⁩ في صناعة أبطال الرياضة السعودية في المستقبل". وأكد آل الشيخ خلال حديثه للصحافيين عقب التدشين في وزارة التعليم أن الاهتمام بالرياض من ضمن خطط رؤية المملكة 2030 وأن دور وزارته كبير في إعداد جيل يخدم رياضة الوطن في كافات الرياضات محليا وعالميا وأنهم يعملون وفق ذلك بالشراكة مع هيئة الرياضة.

من جانبه قال الأمير عبدالعزيز الفيصل : رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة أن دوري المدارس‬⁩ المشروع الأهم لنا في الهيئة العامة للرياضة نحو بناء جيل واعد قادر على صناعة مستقبل أفضل لرياضتنا. وأوضح الفيصل أنه سعيد بالشراكة مع وزارة التعليم لإعداد جيل من اللاعبين الموهبين في جميع الألعاب ومنها كرة القدم. ويقام دوري المدارس على مراحل عدة بدءا بمرحلة التصفيات الأولية في 47 محافظة على مستوى المملكة كأكبر دوري مدارس في منطقة الشرق الأوسط، إذ شارك في منافسات النسخة الأولى منه أكثر من 118000 طالب من مختلف المراحل الدراسية الثانوية والمتوسطة والابتدائية مثلوا أكثر من 5441 فريقا وأدار مباريات جميع مراحل الدوري 900 حكم معتمدين من الاتحاد السعودي لكرة القدم وذلك على 200 ملعب.

وأثمر دوري المدارس في نسخته الأولى عن مواهب عدة من لاعبي كرة القدم إذ حظي عدد من اللاعبين بثقة عدة أندية محلية وأجنبية لإجراء تجارب ميدانية واستقطابهم ومنهم : زياد الجهني (من ثانوية السروات الأهلية بجدة - نجح في تجربة مع نادي ريال أفيدو الإسباني وفي طريقه إلى الانضمام للنادي رسميا) ومشعل عثمان (من ثانوية الفلاح بجدة - تجربة مع نادي ريال أفيدو الإسباني) وسلطان العنزي (من مدرسة عبدالرحمن الفيصل بمحافظة القيصومة - انضم من دوري المدارس إلى منتخب الشباب السعودي ووقع مع نادي القيصومة) ولؤي الجهني (من ثانوية الملك فيصل بالمدينة المنورة - تجربة مع نادي ريال أفيدو الإسباني)