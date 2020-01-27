وزير الطاقة الإماراتي: ينبغي عدم المبالغة في تأثير انتشار فيروس كورونا الصيني على طلب النفط

قال وزير الطاقة الإماراتي اليوم إن سوق النفط يجب ألا تبالغ في رد فعلها إزاء الأثر المحتمل لتفشي فيروس كورونا في الصين على الطلب.

وأضاف الوزير سهيل المزروعي أنه يثق في قدرة الصين والمجتمع الدولي على السيطرة على الانتشار الحالي لفيروس كورونا.

وأضاف الوزير في بيان أن من المهم عدم المبالغة في التوقعات الخاصة بانخفاض مستقبلي للطلب على النفط بسبب الأحداث في الصين وألا تبالغ السوق في رد فعلها المستند إلى عوامل نفسية، بقيادة بعض المتعاملين في السوق.