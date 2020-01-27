وزير العدل يوجه بالانتقال إلى الصك العقاري الإلكتروني وإلغاء التعاملات الورقية

وجه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالانتقال إلى الصك العقاري الإلكتروني خلال الربع الأول من 2020 سعيا من الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها وإلغاء التعاملات الورقية مما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق.

وأنهت الوزارة الإجراءات النهائية للانتقال إلى الصك العقاري الإلكتروني الذي سيغني عن الصك العقاري الورقي في أي عملية عقارية جديدة وستصل للمستفيد بدلا من ذلك رسائل نصية ببيانات الصكوك العقارية مع رابط إلكتروني لبوابة ناجز حيث توجد محفظة رقمية واحدة آمنة تجمع كل عقارات المستفيد بإمكانه الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.

يُذكر أن الوزارة أتاحت الاستعلام إلكترونيا عن الصكوك العقارية من خلال بوابة ناجز الإلكترونية للأفراد في حين يستطيع قطاع الأعمال الاستفادة منها عبر منصة "واثق" بالتعاون مع شركة "ثقة" أما القطاع الحكومي فبالربط مع بوابة "يسّر" للتعاملات الحكومية.